Monza, 18 maggio 2025 – Una novità e una conferma per la 13esima edizione della Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail che si è tenuta oggi. Due questa volta le modalità della gara del calendario FIDAL organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Monza Marathon Team con un percorso di 33,5 chilometri dalla Villa Reale di Monza al Campo Sportivo di Montevecchia: oltre alla Classic, la nuova Relay, la staffetta a due con cambio intorno al quindicesimo chilometro, che ha fatto aumentare ancora di più il manipolo di trail runners che hanno fatto il tutto esaurito in anticipo e hanno animato le strade e i sentieri della Brianza cimentandosi nel tragitto tanto variegato quanto affascinante.

Alcuni dei partecipanti alla Monza Montevecchia Eco Trail (Photoday)

Identico invece, come gli scorsi anni, lo scopo di beneficenza che ha già superato i 300mila euro, con parte dei proventi pari a 5mila euro ciascuno già versati per due progetti solidali, IGHA (Italian Global Health Action) NextGen Global Health, organizzazione senza scopo di lucro che promuove l’importanza dell'adozione di stili di vita corretti e dello sport come fattore di prevenzione e Talents Lab, un gruppo di ragazzi con spettro autistico che sta provando ad abbattere le barriere architettoniche e plasmare una società più inclusiva.

In più due borse di studio di 500 euro complessivi a Eleonora Fabro e Giorgia Terrin, le due studentesse del Liceo Artistico “Nanni Valentini” di Monza vincitrici del contest per la realizzazione delle grafiche di pettorale e medaglia e anche la collaborazione con la Cooperativa Lambro di Monza, impegnata nell’organizzazione di servizi e supporto per i disabili, che si è occupata della preparazione dei pacchi gara.

Lo start della Monza Montevecchia Eco Trail (Photoday)

Quasi 500 gli atleti che hanno partecipato alla 13esima edizione della gara, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Lecco, Comune di Monza e Comune di Montevecchia.