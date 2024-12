Il ministero investe sull’inclusione. Un milione alla piscina Pia Grande

Una buona notizia, sotto forma di parecchi soldi, per lo sport monzese. In particolare, per un impianto sportivo cittadino: il centro natatorio Pia Grande in via Murri. Nei giorni scorsi il ministero dello Sport ha pubblicato la graduatoria del bando Sport e Periferie, finalizzato alla promozione dello sviluppo di infrastrutture sportive per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e delle comunità nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita, il contrasto a sedentarietà e degrado, con impianti più sicuri e accessibili. Tra i 39 Comuni in tutta Italia che hanno vinto il bando e riceveranno importanti contributi c’è, appunto, anche Monza, che otterrà un milione per la Pia Grande. "Questo importante investimento del Governo, oltre 46 milioni di euro equamente distribuiti sul territorio nazionale e messo a disposizione dei Comuni, rappresenta un forte richiamo al ruolo insostituibile dei luoghi di sport che contribuiscono in modo molto significativo all’inclusione e alla coesione sociale, offrendo opportunità di condivisione a persone di ogni età ed estrazione sociale che, grazie allo sport, possono incontrarsi e interagire, anche contrastando l’isolamento e la solitudine. La pratica sportiva, in tutte le sue forme, rappresenta il miglior farmaco naturale a disposizione per contribuire al nostro benessere psicofisico", sottolinea il ministro, Andrea Abodi. Il centro natatorio Pia Grande copre un bacino d’utenza molto importante ed è una struttura in grado di offrire soluzioni differenziate ed innovative che sanno rispondere alle più ampie richieste nell’ambito sportivo.

Il nucleo base è formato da una vasca da 25 metri, un’altra da 33 metri e una vasca piccola definita didattica. Inaugurato il 18 giugno 2005, è intitolato a Pia Grande, assessore alle attività sportive dell’Amministrazione Faglia fino alla sua prematura scomparsa, il 27 aprile 2004. Ha anche un parcheggio dedicato e una tribuna con quasi 500 posti. Il centro è già stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione, con non poche vicissitudini e alcune polemiche, per la realizzazione di una nuova laguna con solarium e giochi d’acqua per bambini.

Alessandro Crisafulli