"Il metrò con i soldi di Pedemontana". Pd e 5 Stelle all’attacco della Regione

Per il prolungamento della metropolitana a Vimercate si dovrà aspettare fino al 2031, mentre "sulla tratta D di Pedemontana che riguarda lo stesso territorio si corre". Affondo del Pd in Regione sul ferro atteso da quattro decenni in Brianza Est "e non ancora realizzato", dice il consigliere Gigi Ponti. I 5 stelle con Paola Pizzighini vanno oltre e chiedono di utilizzare i soldi della nuova autostrada "per il metrò". Affondo della minoranza al Pirellone, dopo la risposta all’interrogazione sullo stato dei lavori per l’arrivo della MM2 sul territorio.

"Quanto detto è la prova che la Regione è inadeguata, mancano le risorse e si allungano i tempi. In aula - spiega Ponti - è stato sottolineato che a fronte di un costo del progetto di fattibilità stimato in 2 milioni e 800mila euro nel 2017,cifra che dovrà essere incrementata per il rincaro delle materie prime, oggi ne sono disponibili a bilancio solo 818 mila. La previsione della prima corsa è fra otto anni, otto milioni invece sono i costi stimati d’esercizio". "Un approccio sbagliato a un’opera fondamentale per tutta la provincia - ancora il consigliere - l’arrivo della linea Verde è indispensabile a sanare la carenza del trasporto pubblico dell’area. I territori non possono più aspettare". Analisi di scenario condivisa dalla collega pentastellata che però invita tutti a riflettere sul fatto che il progetto "non può e non deve essere al risparmio". Niente metrotranvia secondo lei, meglio "il prolungamento vero e proprio come previsto in origine, cassato dal centrodestra per il quale non ci sono i soldi". Pizzighini invita i sindaci a "valutare l’impatto della nuova soluzione" e chiede agli amministratori di "convincere il Pirellone a destinare i fondi di Pedemontana alla metropolitana". "Devastano l’area con un’autostrada e si rifiutano di impegnarsi con un investimento serio per il trasporto pubblico locale - attacca la consigliera - usino questo denaro, se non ci sarà quello del Pnrr". Ipotesi sfumata per Ponti, "ormai è evidente. Per ricorrere al Piano di rinascita e resilienza bisognava completare i lavori entro il 2026, mentre nella migliore delle ipotesi, le rotaie nel Vimercatese arriveranno cinque anni più tardi".

Bar.Cal.