Il mercato del degrado. Niente bagni e corrente: "Ma la colpa è dei vandali"

Monza – Senza bagni pubblici e senza corrente elettrica, il Movimento 5 stelle denuncia le carenze della piazza del mercato settimanale nel quartiere Pinzano. "Si parla tanto del Distretto urbano del commercio, ma qui si stanno togliendo servizi ai commercianti ambulanti che prima c’erano, si fanno passi indietro, anziché andare avanti" denunciano Michele Papa e Mario De Giorgio (nella foto), consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, all’opposizione.

Secondo i consiglieri d’opposizione ai disagi per gli ambulanti si aggiungono i maggiori costi, fino a 100 euro al mese per il generatore elettrico, che peraltro ha capacità limitate rispetto alla corrente di linea. La critica punta ai 630mila euro di finanziamenti ottenuti da Regione Lombardia per i progetti sul distretto del commercio: "Speriamo si riescano a trovare i fondi per rendere più dignitosa quest’area mercato periferica".

La replica dall’amministrazione comunale è arrivata a stretto giro e parte dalla necessità di demolire i bagni pubblici comunali situati nell’area mercato di Pinzano per colpa dei continui atti vandalici. I bagni sono stati presi di mira per anni da azioni di vandalismo da parte di gruppi di giovani che hanno provocato numerosi danni, al punto da decidere per la loro definitiva demolizione.

Sul fronte della linea elettrica, invece, il Comune precisa che dopo un precedente guasto lo scorso anno è stata installata una nuova colonnina. Nessuna ulteriore segnalazione di problemi era giunta negli ultimi mesi. Quando si è verificato il guasto ed è stato segnalato, "il tecnico comunale è intervenuto il giorno successivo, sostituendo l’interruttore bruciato e ripristinando la funzionalità delle prese al servizio delle bancarelle".