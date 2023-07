Il maxi cantiere di Monza Arrivano 25 milioni per aule, tetti, palestre e dieci nuovi giardini

di Cristina Bertolini

Le scuole di Monza si preparano al nuovo anno scolastico con una serie di lavori per un totale di 25 milioni di euro. Il piano complessivo degli interventi in corso di realizzazione e progettazione è stato illustrato ieri dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti. Si tratta di interventi già previsti e in corso di progettazione nelle scuole della città, i cui cantieri vedranno la luce nel corso dei prossimi 1224 mesi. La scuola primaria Anzani per la messa in sicurezza e rifacimento serramenti ha a disposizione 500mila euro, oltre a interventi di efficientamento energetico per 900mila in fase di gara. Alla primaria Bachelet sono partiti i lavori per demolire le solette pericolanti e verificare i solai al piano terra (300mila euro). Alla media Pertini opere di adeguamento alle prescrizioni dei vigili del fuoco per 350mila euro. Alle medie Da Vinci, materna Cazzaniga, primaria Rodari e primaria Buonarroti si stanno installando le linee vita e i parapetti per rendere sicura la manutenzione delle coperture (300mila euro). È in chiusura il progetto esecutivo. La scuola primaria Omero aspetta da tempo la sistemazione della palestra (200mila euro). I lavori sono finanziati a mutuo. Alla media Elisa Sala è in fase di chiusura il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei bagni (500mila euro). Tanti altri lavori alla scuola media Bonatti, primaria Don Milani, Munari e Masih, dove si sta provvedendo all’adeguamento antisismico, mentre alla materna Pianeta Azzurro è in atto la progettazione esecutiva per gli interventi di adeguamento richiesti dai vigili del fuoco. In programma il rifacimento dei cortili alla media Confalonieri, primaria Volta, primaria Munari, mentre la primaria Rodari e la media Zucchi verranno messe in sicurezza (600mila euro) accendendo un mutuo.

La riqualificazione della materna Pianeta Azzurro è in corso di progettazione esecutiva per 420mila euro. Procedono i lavori di restauro all’edificio ex Borsa (8,8 milioni). Tanti lavori verranno finanziati anche con fondi del Pnrr (serramenti, ristrutturazione bagni, sistemazione palestre), come la palestra della primaria Bachelet per un importo di 200mila euro. "Stiamo cercando – spiega l’assessore Marco Lamperti – di mettere a terra una serie di progetti di cui si parla da anni, dall’ex Borsa alla Bellani, e una serie di grossi interventi come le quattro scuole di San Rocco, che avranno fine entro termine del mandato".

Spazio al verde per tutti. Gli alunni di undici scuole primarie e dell’infanzia monzesi avranno a disposizione, già entro la fine del 2023, giardini e cortili rinnovati, con alberi, e attrezzature all’avanguardia, per un ammontare complessivo di 500mila euro. L’elementare Volta vedrà rifatto il prato con inserimento parziale erba sintetica o nuova pedana in legno; inserimento attrezzature ludiche con pavimentazione antitrauma; manutenzione staccionata esistente earredi in legno, per 90mila euro.

"Da molto tempo – ricorda il sindaco Paolo Pilotto – le scuole chiedono di poter migliorare i loro giardini: alcune hanno avanzato la richiesta al Comune molti anni fa. Per questo abbiamo messo a disposizione mezzo milione per intervenire su una decina di giardini di scuole che richiedono gli interventi più urgenti. Il giardino è uno spazio educativo importantissimo, per una fascia d’età che deve integrare il sapere con il movimento".