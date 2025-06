Il Mac diventa teatro. Viaggio nelle emozioni con Hansel e Gretel

Un’immaginaria foresta in cui perdersi insieme, per attraversare emozioni e paure, superando queste ultime e ritrovando la strada del ritorno a casa, più cresciuti e consapevoli. Una storia che racconta l’abbandono e l’inganno, e che fa entrare nel mondo adulto grazie all’intuito e all’intelligenza. Uno spettacolo teatrale che diventa un’esperienza da compiere.

È quanto proporrà l’originale iniziativa che andrà in scena domenica negli spazi del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, ideata dagli attori di Campsirago Residenza sotto il titolo “Hansel e Gretel“, una particolare riscrittura e messa in scena della celebre fiaba dei fratelli Grimm, uno spettacolo itinerante ed esperienziale che darà vita a un percorso di teatro immersivo fatto di paesaggi sonori, voci, azioni e immagini. Così le sale del MAC diventeranno stanze segrete e passaggi narrativi, alla cui scoperta il pubblico verrà guidato da 3 attori, che agiranno, racconteranno la fiaba e accompagneranno gli spettatori fino alla casa di marzapane, tra oggetti e svelamenti. Intanto il viaggio di Hansel e Gretel sarà una sorta di flusso di coscienza, un dialogo tra i due fratelli, fatto di frasi sussurrate e sensazioni, voci da ascoltare attraverso le cuffie. Attraversando le stanze simboliche della casa, con i due fratelli si imparerà che la paura di affrontare i propri sentimenti più oscuri è la vera avventura: ci si addentrerà nel buio del bosco con Hansel e Gretel, condividendone il senso di smarrimento, e oltrepassando la soglia simbolica tra realtà e fiaba si entrerà al contempo nel cuore delle proprie emozioni e paure. A condurre il pubblico nel fitto del bosco, una misteriosa figura antropomorfa, una sorta di spirito guida metà umano e metà uccello. Lo spettacolo, rivolto ad adulti, famiglie e bambini dai 4 anni in su, verrà rappresentato con due set, uno alle 17 e uno alle 20.30. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati e occorre quindi prenotare anticipatamente scrivendo a museoprenotazioni@comune.lissone.mb.it. “Hansel e Gretel“ è il secondo di 3 appuntamenti della rassegna “A teatro fuori dal teatro“ organizzata dal Comune insieme a Campsirago Residenza, centro di ricerca e produzione delle arti performative nel paesaggio, e che si concluderà il 20 settembre al Bosco Urbano con lo spettacolo “INnaturale“.