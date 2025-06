Massimo Bossetti a Belve Crime: “Come è finito il mio Dna sugli slip di Yara? Vorrei saperlo anch’io”

Un complesso e serrato confronto tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera alle 21.25 su Rai2 di Belve Crime, spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto dalla giornalista. Questa volta, Fagnani non ha diffuso anticipazioni rimandando il pubblico alla visione della puntata: cresce dunque l’attesa per ascoltare le parole del manovale di Mapello.

L'unica breve anticipazione è contenuta in un video caricato su RaiPlay che mostra il botta e risposta tra la conduttrice e Bossetti sul Dna che lo ha incastrato.

Il dialogo

Fagnani: "Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo Dna, sugli slip e sui leggings di Yara".

Bossetti: "È tutto assurdo, anomalo e incompreso".

Fagnani "Non per la scienza, capisce? Non per la scienza né per la legge".

Bossetti: "Il Dna nucleare, cosa evidenzia?",

Fagnani; "Il Dna nucleare evidenzia in modo univoco l'identità di una persona"

Bossetti: "Il Dna nucleare che normalmente si dovrebbe disperdere a poche settimane, invece era ancora presente"

Fagnani: "E neanche poco"

Bossetti: "Il Dna mitocondriale che è risaputo da tutti, che non si può disperdere, non c'è",

Fagnani: "Però il valore legale e forense ce l'ha il Dna nucleare, è quello che stabilisce l'identità delle persone. E purtroppo per lei e pure per Yara c'era il suo. Però, scusi, poi c'è una domanda banalissima da fare: ma il suo Dna, come ci è finito sugli slip di Yara?"

Bossetti conclude: "È quello che vorrei capire anche io"

L’intervista in carcere

Per la prima volta, dunque, Bossetti racconta la sua versione dei fatti in un’intervista televisiva, rilasciata nel carcere di Bollate dove è detenuto, dopo averlo fatto nel docufilm Yara trasmesso da Netflix. L'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio della giovanissima di Brembate di Sopra, avvenuto il 26 novembre di quindici anni fa, si è sempre dichiarato innocente, nonostante Appello e Cassazione abbiano confermato la sentenza della corte d'assise di Bergamo.

Gli altri ospiti

Gli altri ospiti di Belve Crime - intervistati in studio - sono Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. L'intervista a Mario Maccione sarà trasmessa in esclusiva su Rai Play. Maccione era il più giovane componente delle Bestie di Satana che a cavallo tra la fine degli anni '90 e 2000 hanno sconvolto il Paese con omicidi, istigazioni al suicidio e riti demoniaci. Oggi è collaboratore di giustizia, ha scontato una pena di oltre tredici anni. Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite è introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come 'Indagini'.