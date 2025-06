Monza trionfa al Memorial Vincenzo Lapomarda: una celebrazione dei valori sportivi

Quattro squadre per una vittoria. Quella che, secondo previsioni, ha conquistato il Monza. Ma l’importante era ricordare Vincenzo Lapomarda, mister di un altro calcio e portatore di valori sempre più difficili da rintracciare ai giorni nostri. La sesta edizione del Memorial dedicato al tecnico di Ges, Gerardiana e Pro Victoria, morto nel giugno 2014, è stata appunto vinta dal Monza. La manifestazione era riservata alla categoria giovanissimi Under 14. "Il Memorial – ammette il figlio Gianpiero, 50 anni, organizzatore della manifestazione – è sempre una festa dello sport. Questa è la maniera migliore per ricordare mio padre".

Il Monza era approdato in finale grazie al successo per 4-2 sulla Casati Arcore. Nell’altra semifinale la Casatese aveva superato per 2-0 i padroni di casa del Ges. Nella finalina per il terzo posto il Ges si arrendeva per 3-0 alla Casati Arcore. Al Monza nella finale era sufficiente un gol di Niccolò Tortorella per piegare la Casatese. A Ramy Kalifi, giocatore del Ges, è stato assegnato il premio Fair Play. A Lorenzo Smelzo del Monza e a Riccardo Cuvuzzo della Casatese sono stati assegnati i riconoscimenti destinati al miglior portiere e al miglior giocatore. I vincitori sono stati premiati dalla vedova Maria Cristina Lapomarda.