Milano e lo sport, un secolo di successi

Milano e lo sport, una relazione vincente e appassionante. La città che si pensa sempre dedita solo al lavoro e ai danee ha in realtà sempre avuto un rapporto speciale con lo sport, in tutte le sue forme. Non solo per avere due delle più blasonate e antiche squadre di calcio, o grazie a uno stadio conosciuto in tutto il mondo e soprannominato la "Scala del Calcio". Ci sono, accanto al pallone, discipline (e campioni) che hanno trovato in questa città ora un trampolino di lancio ora la loro consacrazione. Queste storie, raccolte in un volume unico e originale "Milano Sport System", corredate da foto memorabili, percorrono in lungo e in largo imprese entrate nella storia dello sport italiano ed europeo.

Come la gara di slalom del 1985 alla Montagnetta a cui partecipò l’esordiente “Tomba la Bomba”. Le “Sei Giorni di ciclismo” al Vigorelli, impianto che quest’anno a ottobre compie 90 anni. Le manifestazioni nautiche all’Arena Civica. Ma come non aggiungere a un già lungo elenco l’aerodromo di Taliedo, l’antesignano di Linate, che nel 1910 ospitò il primo Circuito aereo internazionale?; o la gloriosa società di ginnastica “Forza e Coraggio” sede nel 1927 del primo incontro internazionale di atletica leggera femminile? Senza dimenticare il Teatro Principe, fra il 1949 e il 1961, ring per pugili del calibro di Duilio Loi e Nino Benvenuti. Milano e lo sport, una lunga storia di successi.