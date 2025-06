Odissea per 200 passeggeri sul Frecciarossa da Milano a Napoli: “Costretti a tornare verso Roma, ritardo di oltre 3 ore”

Milano, 10 giugno 2025 – Odissea per i viaggiatori del treno Frecciarossa 9625 che dalla stazione di Milano centrale viaggiava verso Napoli centrale. Caos e disagi sarebbero dovuti a un guasto tecnico. "Il treno, che doveva arrivare nel capoluogo campano alle 16.15, arrivato a Capua, ha avuto un problema, ed è stato costretto a tornare verso Roma con un ritardo di oltre tre ore", hanno riferito all’AGI alcuni tra gli oltre 200 passeggeri costretti a scendere dal convoglio.

"Gentile Cliente, la informiamo che, per un controllo tecnico al treno, il Frecciarossa 9625 da lei prenotato ha subito una breve retrocessione, che comporterà un maggior tempo di viaggio complessivo di circa 180 minuti rispetto al programmato - ha scritto Trenitalia -. Nella stazione di Cassino verrà effettuato un trasbordo sul treno Frecciarossa 9539, in partenza dal binario 2, che effettuerà le stesse fermate previste dal suo treno". "Nella stazione di Cassino è presente personale di Customer Care Trenitalia per assisterla. In considerazione del grave ritardo subito dal treno Frecciarossa 9625 da Lei prenotato per il giorno 10/06/2025, Trenitalia ha disposto in suo favore un indennizzo pari al 100% del prezzo del biglietto", si legge ancora nel messaggio.