Leon trionfa contro Sandonà: vittoria per 4-1 nei playoff di Eccellenza

Non erano parole di circostanza quelle della vigilia di Riccardo Ghidelli, in sede di presentazione della gara di andata della finalissima playoff di Eccellenza contro il Sandonà. In trasferta. Sì, perché anche in trasferta la Leon, a detta dell’allenatore sicuramente più vincente (non ha mai perso…) del 2025 da quando è salito al comando, ha fatto la partita, non ha speculato sul discorso dei 180 minuti e del ritorno di domenica alla Leon Arena, ha giocato sempre per vincere, dal 1’ al 90’.

Anzi, al 95’ perché durante il quinto dei sei minuti assegnati dal direttore di gara di recupero è arrivato il gol del 4-1 (o meglio, 1-4) di Aldegani che è un gioiello di bellezza per il gesto tecnico finale del giocatore che batte il portiere con un pallonetto in corsa, ma anche per l’allestimento del contropiede, avviato da una cavalcata di 50 metri di Marzullo che ha messo la ciliegina sull’ennesima prestazione perfetta (da quando c’è Ghidelli) degli orange. Ieri riposo, nel tardo pomeriggio di oggi si torna in campo per preparare la gara di ritorno di Vimercate, dove i tifosi pregustano il ritorno in serie D tanto ricercato dall’ambiziosa società del presidente Bruno Presezzi. Il Sandonà deve vincere con tre gol di scarto per portarla ai supplementari. Attenzione perché la formazione veneta in trasferta sa fare male, ma così male a una Leon del genere, ad ora, pare impronosticabile.

"Mancano ancora cinque giorni di lavoro per completare il percorso. Cinque giorni da fare bene. Distrarci adesso sarebbe deleterio", dice Ghidelli. Per classificare la prestazione in terra veneta ha un solo aggettivo: "È stata straordinaria, una partita che mi riempie di soddisfazione. Come avevo detto alla vigilia, siamo andati là per imporre il nostro calcio che è un calcio d’attacco. Quello sappiamo fare, questi siamo. Ci sarebbe piaciuto portarci un po’ avanti nel risultato e il primo tempo è stato eccezionale perché lo abbiamo interpretato come era nelle nostre aspettative, oltre a metterci tanto cuore, aspetto fondamentale a questo punto della stagione e in gare così difficili", chiude il mister.