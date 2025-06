Pol. di Nova promossa in Prima Categoria dopo una stagione da record

Secondo posto in campionato perso totalizzando 63 punti, appena due in meno rispetto alla Virtus Cermenate. Finalista di Coppa Lombardia e poi sconfitta, a sorpresa, dall’Offanengo a Melzo. Non coronare una stagione del genere senza la promozione sarebbe stato un peccato per la Pol. di Nova che ha dovuto lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita dei playoff dopo una stagione lunghissima (in tutto 49 partite ufficiali) per poter festeggiare il meritatissimo traguardo. I biancorossi battendo 2-1 in casa la Polisportiva Aurora Montano Lucino vincono il triangolare valido per il terzo turno dei playoff e strappano il lasciapassare per la Prima Categoria. Decisive le reti sul finire del primo tempo di Giorgetti per il momentaneo 1-0 e poi a una dozzina di minuti dal 90’ di Venturini di testa. La Pol. di Nova con 4 punti (2-2 a Laveno Mombello all’esordio) è prima, in tutti i sensi. Una promozione attesa da dodici mesi dopo la doppia beffa del 2024 come sottolinea il presidente Daniele Sala che della “Pol” è stato anche giocatore. "Ripartire dopo la finale persa di Coppa e l’eliminazione ai playoff nel giro di pochi giorni era difficilissimo. Ma non per questo magnifico gruppo formatosi dopo la retrocessione del 2023 dalla Prima Categoria, dove militavamo da una decina di anni. Abbiamo cambiato il 50% della squadra, è entrato un blocco di ragazzi che giocavano nel Palazzolo e si è immediatamente creata la giusta amalgama che ci ha portato fino a qui e cioè a rigiocare una finale di Coppa Lombardia e ai playoff. Questa volta col lieto fine", dice Sala che orgogliosamente porta avanti assieme alla società il suo modello di calcio. "Per noi la prima squadra è a budget zero. I giocatori non percepiscono alcun rimborso. Era così anche in Prima Categoria e così sarà anche il prossimo anno. Come società paghiamo la visita medica e li vestiamo, fine. Non abbiamo grandi sponsor e questa è l’unica via. Ma chi viene a giocare a Nova Milanese si trova sempre bene, il centro sportivo è moderno, il campo è bello e non è assolutamente difficile allestire squadre all’altezza con giocatori seri che non saltano un allenamento". La Pol. di Nova vanta anche un record perché alle 49 partite giocate quest’anno bisogna aggiungerne 46 della passata stagione. "Abbiamo disputate praticamente tre stagioni in due anni e andare avanti in Coppa significa giocare il mercoledì o il giovedì sera, oltre alla domenica, e per gente che lavora non è semplice. Bravo anche lo staff tecnico a gestire al meglio questa situazione". Ro.San.