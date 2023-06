Il luna park a quattro ruote I grandi provano le auto del futuro E i bimbi giocano a fare i pilotini

di Martino Agostoni

Con la parata di cento supercar sul circuito della F1 è iniziata la terza edizione del Mimo, l’evento che reinterpreta in chiave dinamica il concetto di motor show e, ancora oggi e domani, porta in autodromo vetture da sogno e il meglio della produzione automobilistica. Non un salone dell’auto, ma un festival a ingresso gratuito dove gli appassionati possono vedere sfilare i modelli più rari di hypercar, supersportive come Aston Martin Valkyrie, De Tomaso P72, Ferrari Monza SP1, Lotus Evija, McLaren Senna o Pambuffetti PJ-01, ma anche prenotare i test drive delle ultimi modelli delle case automobilistiche da fare lungo un percorso ricavato nell’anello Alta Velocità con le curve sopraelevate. E poi ci sono gli spazi per l’intrattenimento, la zona dello street food, la speciale area dei Veicoli Forze Armate, le postazioni con i simulatori di guida del primo talent show per la ricerca di piloti GT Talent, e le iniziative per i più piccoli e la famiglia, a partire dal Villaggio dello Sport. "Una grande festa, un grande fascino, con la presenza di tante persone: del resto, Monza è il tempio dell’innovazione e della tecnologia", ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Si tratta di un’edizione fondamentale, per una Regione come la Lombardia che punta sul tema dell’innovazione – ha aggiunto –. L’automotive è nel Dna di questo territorio, così come lo sviluppo industriale che punta su questo settore". Un esempio di innovazione lo dà Indy Autonomous Challenge, la competizione avviata nel 2021 tra monoposto della 500 Miglia a guida autonoma, programmate da studenti e ricercatori delle più prestigiose università di tutto il mondo, che ieri ha avviato in autodromo il fine settimana di corsa in un circuito diverso dagli ovali americani: dopo le prime prove svolte ieri, oggi ci saranno le qualifiche in due sessioni, alle 9 e alle 14, e domani la gara.

Oggi Mimo prosegue per la seconda giornata e si inizia alle 9 con la possibilità per i visitatori di Mimo di partecipare ai test drive iscrivendosi agli stand dei vari brand presenti nel paddock. In programma ci saranno ancora numerose esibizioni di hypercar e di supercar, mentre alle 13 è previsto l’arrivo in autodromo della parata-tributo di auto storiche che celebra i 120 anni di storia di Aci Milano. E alle 15 l’autodromo si colorerà di rosso con il Meeting Ferrari organizzato da Rossocorsa.