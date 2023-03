Il folk lettone e il pop raffinato Poi un omaggio indie a Guccini

L’energia e la passione del blues, l’originale miscela di un’artista che fonde musica folk lettone e indiana e un omaggio a uno dei grandi cantautori italiani, con i suoi brani rivisitati da uno dei cantanti indie più apprezzati. Oggi alle 19 al centro culturale teatro OppArt di Sovico ci si potrà immergere nelle sonorità del rock-blues: sul palco di via Giovanni da Sovico salirà il Trio Katy Lady Blues, formato da Katy Lady Blues alla voce, alias la cantante e autrice Katy Magni col suo timbro scuro e graffiante, e da Luca Zamponi e Guido Galbiati alle chitarre. Prenotazioni a [email protected] Tutt’altre atmosfere martedì alle 21.30 al Tambourine di Seregno, dove arriverà la cantante Lalita Dasika con la sua voce intensa e particolare: l’artista presenterà il suo nuovo album, in cui unisce il folk lettone e la musica della tradizione indiana, assieme a tocchi pop e di musica colta contemporanea. Ingresso 10 euro con tessera Arci.

Mercoledì sempre il circolo seregnese proporrà il concerto “Bodini canta Guccini“, un omaggio ai classici di Francesco Guccini interpretati da Niccolò Bodini, noto come frontman del progetto indie La Scapigliatura, già vincitore di un Premio Tenco. In apertura Club Confidential, ovvero Gian Franco Fresi degli Arancioni Meccanici alla voce e Carlo Lopedote al piano per un repertorio da night club in stile crooner. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

F.L.