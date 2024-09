Il Festival delle Storie. Ecco il grande “libro“ dello spirito olimpico

Oltre 100 eventi gratuiti per bambini, ragazzi, adulti e senior animeranno le 47 biblioteche della rete brianzola, i Punti Biblio di San Fruttuoso e Sant’Albino e la biblioteca della Casa Circondariale di Monza in 78 giorni, dal 21 settembre al 7 dicembre. Letture, laboratori, recital con musica dal vivo, spettacoli e conferenze costruiti sul tema dello sport e dello spirito olimpico. Sono gli ingredienti del “Festival delle storie. Dammi un libro che apre le porte“. "Il Festival vuole anticipare, promuovere e interpretare le Olimpiadi Invernali 2026 – osserva l’assessora alle biblioteche di Monza e presidente della Rete BrianzaBiblioteche, Viviana Guidetti – per cui siamo stati inseriti nel palinsesto dell’Olimpiade culturale Fondazione Milano-Cortina 2026. Gli eventi si articoleranno secondo i valori espressi dalla Carta Olimpica: rispetto, fratellanza, lealtà, promozione della pace, comprensione, solidarietà e fair play. Sport, cultura ed educazione sono strettamente collegati e il Festival vuole farsi portatore di questa visione d’insieme". Alcuni appuntamenti saranno occasione per riflettere sulle discipline olimpiche e paralimpiche, per un festival all’insegna dell’inclusione.

Ospiti della rassegna saranno il Comitato italiano paralimpico, il Panathlon Monza e Brianza, la Fondazione ASPHI di Bologna, l’Associazione italiana sclerosi multipla e alcuni sportivi come Mattia Muratore e Andrea Pusateri. Tutte le iniziative proposte hanno come protagonista il libro. Nelle biblioteche sono allestite vetrine tematiche e su brianzabiblioteche.it è possibile consultare la bibliografia del Festival e, accedendo alla propria area personale, prenotare i libri di interesse.

"La quarta edizione del Festival delle Storie – dice il presidente della Provincia, Luca Santambrogio – promette di aprire le porte della mente e della fantasia, alla scoperta del nuovo e del diverso, per creare tutti insieme un mondo di pace, solidarietà e inclusione per tutti". Fra gli appuntamenti, il 7 ottobre al Binario 7, “Monza, raccontaci storie biancorosse“ con il senatore Adriano Galliani, amministratore delegato dell’AC Monza. Grazie alla collaborazione con la Federazione italiana pallavolo) il 19 ottobre, alla biblioteca di Seregno, ci sarà “Un pomeriggio con Lucky. Storie di pallavolo“, un incontro con Andrea Lucchetta, ex campione di volley. Il festival propone attività diversificate spettacoli, reading con musica dal vivo, incontri con gli autori per adulti, laboratori di graphic novel e tornei di giochi in scatola. Le iniziative non sono più ospitate solo nelle biblioteche, ma anche nei teatri, nei cinema, nei luoghi culturali cittadini, prevedendo eventi che porteranno il libro e la lettura in sedi fuori dal comune.