Il festival “Brianza Velenosa”. Cisco e gli ex Modena City Ramblers. Sul palco la storia del combat-folk

Prima un festival lungo tutto un pomeriggio con gruppi, cantautori e artisti del territorio. Poi, la sera, l’esibizione di Cisco che, insieme ad alcuni vecchi compagni di viaggio dell’avventura dei primi Modena City Ramblers, tornerà a suonare le canzoni del leggendario album “Riportando tutto a casa”, che fece conoscere la band emiliana simbolo del combat-folk italiano. È il “concertone” che giovedì animerà, per il Primo Maggio, piazza Libertà a Cavenago per buona parte della giornata. La manifestazione, realizzata nell’ambito della rassegna itinerante Brianza Velenosa, partirà con un festival di band e artisti brianzoli che dalle 12 alle 18 circa vedrà alternarsi sul palco 11 fra solisti e gruppi. Ad aprire le danze saranno Paolo Ercoli e la sua chitarra resofonica: alternando dobro, chitarra acustica e pedal steel guitar si muoverà tra folk, bluegrass, country e blues. Toccherà poi al cantautore Zuin, alla voce della cantautrice Irene Mrad e al pop di Luisenzaltro; alle 14 i Seriole, seguiti dal rock de Le Vite degli Altri, poi Aria, Frances and the Mute, i Treccani e NoiDuo. A chiudere questa prima parte, alle 17, saranno gli Snooze. Alle 21, quindi, sarà la volta di Cisco Bellotti e gli Ex Modena City Ramblers, che celebreranno i 30 anni dall’uscita del disco “Riportando tutto a casa”.

Per l’anniversario Cisco, che dei Modena è stato per 15 anni il frontman, ha richiamato con sé alcuni vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quell’album, dando vita a un tour in cui risuonare quei brani. Ora, sulla scia del nuovo live “Riportando tutto a casa 30 anni dopo”, Cisco e compagni approderanno in Brianza, con una formazione che schiererà Luciano Gaetani, ossia colui che diede origine al progetto degli MCR, Roberto Zeno, storico batterista dei Modena, e “Kaba” Cavazzuti, produttore artistico e membro della band emiliana. Con loro Marco Michelini al violino, Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e alla tromba. Ospiti del tour anche Giovanni Rubbiani e Alberto Cottica, che del fenomeno MCR negli anni ‘90 e Duemila furono parte attiva. Ad affiancare la musica, dalle 11 e fino a sera, ci saranno un mercatino di produttori e hobbisti nel cortile di Palazzo Rasini e un’area dedicata allo street food. Ingresso libero.