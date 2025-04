Un Primo Maggio a tutto volume. Sei gruppi al parco Superga

Torna il tanto atteso appuntamento con la musica: il Primo Maggio si terrà infatti il tradizionale concertone che quest’anno prevede la presenza di sei band locali pronte a calcare il palco nel corso del pomeriggio e della serata della Festa dei Lavoratori. Dalle 12 alle 24 nell’area feste del parco Superga di via Legnano con ingresso libero, si alterneranno in scena i No Day, Redastan, Endry, Sorry J, Loi Band e 33 Giri. Dal cantautorato più intimo al rock più energico, fino al punk che accende l’anima: tanti stili, un solo palco e un’atmosfera pronta a far vivere ogni nota. Organizzato da Musika viva e Corte di Menelao con il Comune di Muggiò, il concerto è inserito all’interno della Sagra della polenta, dall’1 al 4 maggio, pensata come un villaggio di puro intrattenimento, con una tensostruttura al coperto di oltre 1.300 metri quadrati antistante al parco per poter gustare lo street food a base di polenta, con l’atmosfera antica dei bracieri sui quali si posano gli immensi pentoloni. Il villaggio è la cornice della “Corte di Menelao”, un evento artistico, culturale e musicale che offre un’esperienza di intrattenimento continua grazie alla presenza di numerosi artisti di strada durante tutta la manifestazione. Indipendentemente dal momento in cui si sceglie di partecipare, dal giovedì alla domenica, in qualsiasi fascia oraria, lo spettacolo è sempre assicurato. La presenza di artisti itineranti pronti a stupire il pubblico con spettacoli mozzafiato: fachiri, mangiafuoco, trampolieri, performance con cerchi infuocati e giochi di luce, illusionisti per bambini, clown e altre attrazioni renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva.

Per le famiglie con bambini è stata pensata un’area dedicata, dove anche i più piccoli potranno divertirsi in un ambiente sicuro e festoso. L’evento è completamente gratuito e offre a tutti l’opportunità di partecipare agli spettacoli e di vivere momenti di magia e divertimento con burlesque tutte le sere, cabaret e truccabimbi tutti i giorni: giovedì dalle 12 alle 24, venerdì dalle 19 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24. Spazio anche alla musica: il 2 maggio con Manuel V Dj, il Tributo a Ligabue il 3 maggio, l’Orchestra Minoia il 4 maggio. Tutti i giorni inoltre giostre e autoscontri.

