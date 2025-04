Il Duomo di Monza ospita la Via Crucis di Mario Luzi

In Duomo a Monza stasera, su organizzazione della Casa della Poesia, alle 21 andrà in scena la rappresentazione della silloge poetica “Via Crucis“, di Mario Luzi. Si tratta di 15 poesie scritte su indicazione del pontefice Giovanni Paolo II, che furono recitate ad ogni stazione della Via Crucis pre-giubilare, al Colosseo il 2 aprile 1999. "Vent’anni fa, nella sua casa fiorentina, moriva Mario Luzi, mio maestro e voce tra le più significative della poesia del Novecento - commenta Antonetta Carrabs, presidente de La Casa della Poesia di Monza -. Un universo lirico, quello luziano, ove stupore, inquietudine, meditazione, pronunciamento, si innervano nella parola a dire la “maestà del mondo“. Nella sua opera non è mai mancato l’impegno civile e a buon diritto si può dire che è stato un poeta civile nel senso più nobile del termine". I testi della silloge poetica non seguono le canoniche stazioni, ma prendono spazio il pensiero, le sue angosce, la preghiera. Ingresso libero con prenotazione a: eventi@lacasadellapoesiadimonza.it.