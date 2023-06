Il diploma a mamma e papà L’ultimo saluto a Beatrice di compagni e professori

di Cristina Bertolini

C’erano tutti ieri a scuola per il diploma speciale di Beatrice Zaccaro, la diciassettenne di Cantù morta a Seregno in un incidente in motorino nei giorni scorsi. Ieri mattina avrebbe dovuto sostenere l’esame di qualifica del terzo anno all’Accademia di Estetica e Acconciature Pbs di Monza, ma il diploma è stato consegnato postumo ai genitori.

Commozione diffusa, da parte delle compagne di corso che la ricordano come una ragazza solare e aperta, una vera leader, e poi i suoi due amici del cuore Daniel e Samuele Barreca, amici di famiglia, in questi giorni molto vicini ai genitori. L’attestato di qualifica è stato consegnato ai genitori Grazia Tagliabue e Massimiliano Zaccaro, come se Beatrice avesse completato la prova d’esame. "Per la prima volta – spiega la dirigente di Pbs Anna Del Prete – Regione Lombardia ha riconosciuto il percorso professionale triennale di una ragazza venuta a mancare. Il 26 maggio Beatrice aveva superato il pre esame. Oggi sostiene idealmente l’esame presentando la sua tesina “Gli anni ‘20“ che a partire dalla storia contemporanea va a indagare le tendenze dell’estetica negli ultimi anni: lentiggini, lesioni cutanee, prodotti solari per la prevenzione delle malattie della pelle. Le attribuiamo l’Attestato di Estetista di Regione Lombardia con 70100". Visibilmente commossi i genitori: "Beatrice era molto felice di venire a scuola – racconta di lei papà Massimiliano – anche se a volte non sembrava tenere molto alla scuola che era diventata la sua seconda famiglia. Sognava un giorno di andare a New York, che infatti cita nella sua tesina". Per questo il papà teneva molto a che la memoria di Beatrice fosse onorata dalla scuola con una cerimonia particolare a lei dedicata. Quindi ieri è stata allestita l’aula d’esame e chiamata la commissione presieduta da Viviana Brunetta, ma sui banchi, al posto di Beatrice c’erano mamma e papà. La dirigente ha ringraziato l’assessora regionale all’istruzione e formazione professionale Simona Tironi, che ha inviato anche un Premio di merito per i risultati conseguiti. "Il percorso di Beatrice è stato faticoso, come racconta la direttrice, ma lei ha messo un grande impegno e alla fine la tesina lo dimostra. È venuto un lavoro molto interessante che utilizzerò per il mio blog, così Beatrice rimarrà sempre parte attiva della scuola".