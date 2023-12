Il Consiglio dei Ragazzi al debutto: una città per le nuove generazioni

I politici in carica e quelli del futuro, ma già in campo, ritratti nella prima foto di gruppo del mandato, un’istantanea destinata a entrare negli annali del Municipio. A Vimercate debuttano in aula i 22 giovani del nuovo Consiglio dei Ragazzi, un’esperienza di partecipazione per gli alunni di quinta elementare e delle medie coinvolti dal Comune nel progetto.

Ad accoglierli per la proclamazione ufficiale dopo le elezioni il sindaco Francesco Cereda, l’assessore Riccardo Corti e il presidente Davide Nicolussi: "L’obiettivo è avvicinarli alle istituzioni – spiegano – coinvolgendoli nei processi decisionali, aiutandoli a riflettere sul senso dell’impegno pubblico". Gli under 14 offriranno un punto di vista diverso su temi chiave, fra quali l’ambiente, l’urbanistica, il sociale, e più in generale su una città a loro misura. Ad aiutarli a mettere a punto proposte e iniziative saranno i referenti di Spazio Giovani, che hanno guidato l’iter sin qui, ad applaudirli in questo avvio di percorso, genitori e insegnanti insieme alla preside dell’Istituto comprensivo don Milani, Mariateresa Chieli. Al loro fianco l’intero Consiglio e tutta la giunta. Alla fine della cerimonia per i neo eletti una sorpresa: l’esibizione in loro onore del coro dei professori. Ai giovanissimi amministratori è stata consegnata copia del decreto di nomina e della Costituzione, "un modo per avviare la collaborazione sotto i migliori auspici". Il percorso per arrivare alle urne era cominciato un anno fa. "D’ora in poi potranno vedere la macchina da vicino – sottolinea Corti – e toccarne con mano la gestione, diventando cittadini più consapevoli".

Bar.Cal.