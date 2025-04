Il concorso che premia l’eccellenza. Dalla cucina alla sala, talenti in gara. A Monza il futuro della ristorazione

Monza capitale della ristorazione per due giorni: tra ieri e oggi si parla di cibo e di servizio al tavolo grazie a tre appuntamenti di richiamo nazionale, ovvero EmergenteChef, EmergentePizza ed EmergenteSala. I tre premi, ideati da Witaly, per la prima volta vedono il loro epilogo tutti insieme in un’unica città che, per l’occasione, ha messo in mostra alcuni dei suoi tesori. Le varie gare sono infatti ospitate all’interno di tre importanti location: la Villa Reale con il suo teatrino di corte in occasione della prova teorica di apertura riservata ai ragazzi di EmergenteSala; l’istituto professionale alberghiero Adriano Olivetti, che mette a disposizione i propri laboratori per le gare di EmergenteChef ed EmergentePizza e l’Hotel de la Ville per la Cena di Gara di EmergenteSala. In tutti e tre i casi grandi nomi e professionisti emergenti del settore che avranno modo di farsi conoscere nel corso della loro carriera. Il format di Witaly, del resto, è stato un bel trampolino per tanti ragazzi. Ad aprire il concorso ieri mattina sono stati i giovani di EmergenteSala: otto talenti del servizio al tavolo selezionati attraverso due prove. In platea al teatrino, ad applaudirli e a giudicarli un nutrito gruppo di esperti e addetti ai lavori, professionisti che provenivano da ristoranti di grido e presenti sulle migliori guide. Gli stessi under 30 in gara, nella serata, si sono poi trasferiti all’Hotel de la Ville per dare prova della loro abilità tra i tavoli e sotto l’attento sguardo dei giurati. Ieri hanno fatto la prima apparizione all’Olivetti anche i concorrenti di EmergentePizza. Per loro giornata tranquilla dedicata alla preparazione dell’impasto, rigorosamente a mano, che utilizzeranno oggi in occasione della finale.

Sempre all’Olivetti quest’oggi anche la finale di EmergenteChef: i talenti della cucina saranno impegnati nel preparare il menu di gara che verrà servito a partire dalle 12 alla giuria di esperti. EmergenteChef è il premio storico di Witaly, giunto alla ventesima edizione, capace di lanciare oltre un centinaio di chef fino alla stella Michelin. "Monza è una location straordinaria – ha affermato Luigi Cremona, il fondatore dei tre concorsi -, siamo qui per la terza volta e siamo onorati di essere stati in tre posti prestigiosi: il teatrino della Villa Reale, l’Hotel de la Ville e l’istituto Olivetti che ogni anno riesce a forgiare nuovi talenti". "Il settore del food and beverage è in difficoltà – ha evidenziato Antonella Butticé, nella doppia veste di contitolare del ristorante Il Moro e docente all’Olivetti -, abbiamo bisogno di ragazzi preparati. Questo premio è importante per tutti".