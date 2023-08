Il Comune “assume“ in casa di riposo

Un corso di formazione per puntare a un posto di lavoro nella nuova casa di riposo in paese. La proposta arriva direttamente dall’Amministrazione comunale che, in collaborazione con Afol Metropolitano, vuole avviare a novembre un corso per ausiliario socio assistenziale (Asa), per fornire le competenze professionali necessarie per le mansioni previste nella nuova Rsa in costruzione in via San Quirico. Il Comune si farà anche carico di una parte della quota di iscrizione al corso per i residenti, che poi avranno, a parità di qualifica, un diritto di prelazione nelle assunzioni necessarie all’avvio della nuova struttura, come previsto dalla convenzione stipulata tra la società che sta realizzando la Residenza sanitaria assistenziale e il municipio.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha pensato di proporre un percorso di qualificazione e acquisizione di nuove competenze in ambito socio sanitario. Il limite minimo di iscrizioni per la partenza del corso è di almeno 15 candidature, le iscrizioni saranno aperte da settembre. Non è previsto limite di età. "L’opportunità è interessante per tutti i cittadini che al momento sono senza lavoro - sottolinea la sindaca Nilde Moretti -. Si tratta di un’occasione importante sul territorio, con un percorso professionalizzante gestito da un ente specializzato e, per i residenti, anche con un contributo economico di sostegno all’iscrizione offerto dall’Amministrazione". Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello dell’InformaGiovani-InformaFamiglie, nella sede del Polo di Comunità di piazza Cadorna, telefonando allo 0249462348 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected].

Gabriele Bassani