Il cantiere del San Gerardo. Restyling al giro di boa: obiettivo settembre 2025

Proseguono i lavori nel settore A dell’ospedale San Gerardo, che dovrebbe riaprire entro il settembre 2025. I tecnici di Cmb Carpi, ditta edile che si occupa degli interventi, si sono detti ottimisti sul traguardo prefisso, mentre stanno provvedendo alle opere di ristrutturazione dell’ultimo terzo del settore distribuito su 14 piani che verranno totalmente rigenerati in termini di accoglienza e dotazioni strumentali e tecnologiche.

"Un anno dopo la consegna delle aree e l’apertura del cantiere nel luglio 2023, abbiamo terminato i lavori propedeutici – spiega l’ingegner Luigi Cereda di Cmb Carpi –. Le demolizioni sono invece ancora in corso, stiamo ponendo massima attenzione allo smaltimento dei materiali, 120 metri cubi al giorno, e al monitoraggio delle polveri, con report quindicinali e mensili, per non interferire con la salute dei pazienti, e sul controllo delle vibrazioni e del rumore. Altra attenzione è sull’impermeabilizzazione dell’intera copertura, per evitare infiltrazioni d’acqua piovana durante l’attività di cantiere". L’edificio in questa fase si presenta con un vano centrale aperto dalla quota delle fondazioni al dodicesimo piano, essendo il progetto caratterizzato da un nuovo percorso connettivo che attraversa in modo continuativo i tre settori, A - B - C, lungo l’asse longitudinale. I tre grandi blocchi dell’ospedale saranno collegati con nuovi vani degli ascensori, destinati al flusso dell’utenza esterna e interna. "Sono iniziate anche le opere di rinforzo strutturale dei circa 1500 pilastri – continua Cereda – per il consolidamento sismico della struttura. Le opere di rinforzo prevedono ai piani bassi, fino al terra, un’armatura in ferro compresa in un getto perimetrale di calcestruzzo di 8 centimetri di spessore mentre ai piani superiori, fino al 12esimo, un getto di calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio di 5 centimetri". Quindi i tempi: "Entro la fine di luglio costruiremo i nuovi impianti elevatori e le solette perimetrali fino al piano tecnico, mentre il completamento di tutti i nuovi ascensori previsti a progetto e delle strutture annesse è previsto entro la fine di ottobre. Tra metà luglio e metà agosto inizierà la posa della struttura della facciata del fronte sud, caratterizzata dalla composizione di pannelli colorati che ripropongono, stilizzandolo, il profilo delle Prealpi lombarde. Dalla fine di agosto, invece, partiremo con la costruzione delle pareti interne che permetteranno agli impiantisti di iniziare le lavorazioni. I presupposti per chiudere i lavori entro settembre ‘25 ci sono". "Sono molto contento che il programma stia procedendo rispettando i tempi – dice il presidente di Fondazione Irccs San Gerardo Claudio Cogliati –. Al suo termine potremo recuperare nuove aree a verde e a parcheggi. Questa nuova struttura sarà in classe energetica A++, con un adeguamento energetico dell’edificio ai migliori standard di prestazione raggiungibili. Il prossimo passo sarà il pronto soccorso collegato con l’elisuperficie: nuove sfide ci attendono, anche in vista dell’arrivo della metropolitana a Monza".