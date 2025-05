I Verguenza Days di Carate. Il contest “Ul balabiot“ e Patrucco canta Brassens

I brani del grande cantautore francese George Brassens raccontati e cantati da uno dei più noti monologhisti e cabarettisti italiani, in un mix di narrazione, letture e performance musicali. Ma anche mostre, reading, risate, spettacoli di clown, presentazioni di libri, musica rock e dj-set, tour del birrificio e un divertente contest di travestimento. È quanto proporrà da venerdì a domenica a Carate la quinta edizione del festival Verguenza Days, che si terrà negli spazi del Birrificio Menaresta a Carate.

La festa si aprirà venerdì alle 18 con un tour nella parte produttiva del Birrificio Menaresta, seguito da una degustazione delle 4 versioni della Verguenza sotto la guida del mastro birraio Enrico Dosoli e di Lorenzo Scardoni. Alle 19 nella barricaia in Tap Room performance del cabarettista caratese Alberto Patrucco, artista poliedrico noto per i lavori teatrali e per le partecipazioni ai primi Zelig e Colorado Cafè: Patrucco presenterà, tra musica, parole e pensieri in libertà, la sua ultima fatica AbBrassens, un libro e un album musicale dedicati a Brassens.

Ingresso 18 euro. Alle 21 in strada il divertente contest “Il balabiot sei tu“: accompagnati dalla musica di Dj Gabr, ci si potrà travestire nel modo più originale e vincerà il più vergognoso. Sabato alle 18 in Tap Room inaugurazione della mostra “Ul balabiot, oltre la panza la leggenda“, con l’artista Miky Kisscane e la presenza narrativa di Marco Rubelli, titolare del Menaresta, che accanto alla passione per le produzioni brassicole coltiva da tempo anche il gusto per la scrittura e la recitazione come autore e attore teatrale. Alle 19 in barricaia reading di Sabrina Servucci, performer ed esperta di discipline orientali, con “RidiAmo i Numeri“, un "giocOracolo poco zen, ispirato all’antico saggio Confusio".

Alle 21 in strada dj-set a suon di rock con Dj Step. Domenica alle 18 spettacolo di clown con gli artisti di strada dell’Associazione Veronica Sacchi; alle 19 in barricaia presentazione del libro “Di cotte e di crude - 30 anni di birra artigianale italiana“ con l’autrice Alessandra Agrestini, mentre in strada musica con Dj Fabio Borghetti. A seguire gran finale in strada con musica improvvisata.