I pionieri di Renate. Da scarto a risorsa. La “polvere di tessuto” che dà vita al bello

La Brianza sarà come da tradizione protagonista al FuoriSalone di Milano con un’azienda fiore all’occhiello della ricerca e della qualità. La Casati Flock & Fibers di Renate, presenterà il “Re-Flock”, un materiale all’avanguardia derivato per il cento per cento da prodotto rigenerato.

L’azienda brianzola dall’8 al 13 aprile sarà presente al Superstudio Più di via Tortona 27, all’interno della mostra organizzata da “Materially” e dedicata proprio alla ricerca e allo sviluppo di materiali innovativi e sostenibili.

Con una propria installazione, “Casati Flock & Fibers” mostrerà (e permetterà anche di toccare con mano) le enormi potenzialità del proprio innovativo flock rigenerato.

Il flock è una “polvere di tessuto”, ovvero un aggregato di miliardi di fibre tessili di pochi millimetri che da scarto diventano materiale di pregio. Da semplice prodotto funzionale e necessario per molteplici usi - come il vellutino che ricopre le custodie degli occhiali o l’interno dell’automobile, o per tamponi del Covid, packaging dei profumi, plastica marmorizzata, neve spray, impasto delle banconote e dei passaporti con effetto anti-contraffazione -, diventa una soluzione innovativa che arrivare a sposare le logiche della moda e del design.

"Il nostro processo produttivo consente due varianti di materiale: flock solamente rigenerato, che mantiene il colore originale, e flock rigenerato ritinto, ottenuto da flock misto e ricolorato - spiega Beatrice Casati, giovanissima amministratrice dell’azienda fondata dal nonno Angelo, sviluppando le intuizioni del bisnonno Celso -. È il nostro secondo anno al FuoriSalone con “Materially”, dopo il successo della scorsa edizione abbiamo immediatamente confermato la nostra presenza. In ogni edizione “Materially” pone un tema alle realtà che ospita, quest’anno è la “misurabilità”. Per noi è una grande sfida. Dietro questo concetto si celano davvero tanti aspetti: misurabilità sia in termini di performance, che di sostenibilità, che di impatto energetico".

Parallelamente, debutterà alla Milano Design Week (dal 7 al 13 aprile) la start up “Pulvera”, nata appena un anno fa (nell’aprile 2024), come costola di “Casati Flock & Fibers”.

In particolare si tratta di uno spin-off creativo dell’azienda renatese, nato per esplorare usi innovativi del flock nel design, nella moda e nell’arte. La giovane start up creativa presenterà il proprio lavoro con due installazioni in contemporanea, in due luoghi simbolici del design a Milano: la “Galleria Rossana Orlandi” (in via Bandello 14) e “MelzoDodici” (allestito nel cuore del Porta Venezia Design District).

Nella prima, dal 7 aprile, sarà in mostra “Clouds” (firmata da Iammi Studio): una nuvola sospesa nello spazio che riflette sul concetto di leggerezza, metamorfosi e trasformazione della materia, realizzata in poliuretano riciclato fornito da “ReMat” (sarà all’interno della mostra collettiva “The Scale of Commitment–Design”, curata da Materially). Dall’8 aprile, sarà invece accessibile all’auditorium MelzoDodici l’installazione immersiva “Senses”, dentro la quale c’è un’altra opera pensata da Iammi Studio in collaborazione con Pulvera: “Brrrick”, un audace pouf di design realizzato con il Re-Flock di Casati.

Nella fattispecie “Brrrick” è una seduta innovativa ispirata alla forma iconica del mattone, realizzata in poliuretano upcycled e rivestita in flock rigenerato, che le conferisce morbidezza, resistenza e un’elegante texture naturale.