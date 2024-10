I padiglioni abbandonati svelano i loro “segreti“

Domenica Sarà celebrata in tutta Italia la terza Giornata nazionale degli ospedali storici italiani con visite guidate e concerti gratuiti. La Fondazione Irccs San Gerardo, con i suoi 850 anni parteciperà scoprendo i “segreti“ dell’ex Umberto I di via Solferino. Alle 15 Vittorio Sironi, storico e antropologo, racconterà “L’Ospedale e la Città” prima di un melologo per voce sola - “L’Ospitale Umberto I” - con la poetessa e scrittrice Antonetta Carrabs, accompagnata alla chitarra da Laura Arcari e al violoncello da Silvia Lazzarotto, in collaborazione con la Casa della Poesia di Monza. Infine, una passeggiata tra i padiglioni con un approfondimento sulla figura di Giovanni Rajberti, medico e poeta, curato da Michele Riva, docente di Storia della Medicina all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Rajberti, originario di Monza, ha mantenuto un legame profondo con la città durante tutta la sua vita. Oltre al suo contributo in ambito medico (fu anche direttore sanitario dell’ospedale), Rajberti è noto per il suo impegno letterario, in particolare come poeta e saggista, esprimendo nelle sue opere un’attenzione particolare per la salute pubblica e il benessere delle persone, temi che trovano radici anche nel contesto culturale monzese del XIX secolo.