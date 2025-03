I lavori nella scuola terminati in ritardo. Scatta penale di 10mila euro per la ditta

Anziché a settembre i lavori sono terminati a metà dicembre, nonostante i solleciti del Comune. Un ritardo che ha creato pure qualche problema nel riscaldare le aule della scuola tra autunno e inizio inverno. Così il municipio ha comminato alla ditta una penale di quasi 10mila euro. Il Comune ha deciso di applicare una penale di oltre 9.678 euro per inadempimento contrattuale all’impresa milanese che si è occupata delle opere di manutenzione sulla centrale termica della scuola media Farè di via Caravaggio. La somma corrisponde a poco più del 9% dell’appalto netto: gli interventi, per oltre 100mila euro, si sono conclusi il 17 dicembre scorso, in ritardo rispetto alla data del 15 settembre fissata a inizio lavori.

F.L.