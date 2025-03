I frati lo avvistano e il coniglietto ferito viene messo in salvo

Ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità locali si dimostra fondamentale per la tutela dell’ambiente in cui viviamo e degli animali con cui conviviamo.

Si parla di una recente segnalazione ricevuta il 27 febbraio dalle guardie ecologiche volontarie di Monza. Sono stati i frati ad avvisare le guardie ecologiche dopo aver avvistato un piccolo coniglio selvatico ferito che girovagava per il sagrato del santuario delle Grazie Vecchie di Monza. Si sono accorti che aveva lasciato sul cemento macchie di sangue e hanno chiamato al più presto le autorità.

Il coniglietto è stato quindi recuperato dalle guardie ecologiche che lo hanno portato all’Enpa affinché gli potessero essere offerte le cure necessarie. Nel rifugio di via San Damiano di Enpa Monza lavorano numerosi volontari e operatori esperti di animali selvatici e, proprio per questa ragione, il piccolo non poteva finire in mani migliori. Nella struttura sono presenti stanze per le visite veterinarie e addirittura camere operatorie per i casi più gravi. La sezione animali diversi del rifugio, inoltre, offre spazi appositi per tutte le specie di animali, ovviamente anche per i conigli. Per loro vi sono stanze riscaldate dotate di giochi, tane dove rifugiarsi e altri oggetti per intrattenersi. Le giuste cure e la dedizione dei volontari potranno permettere al coniglio ferito di riprendersi e stare meglio, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei frati.

L’appello delle GEV ai cittadini è di non rimanere indifferenti davanti a situazioni di questo genere e di intervenire contattando il numero 039.23.72.101 o scrivendo a gev@comune.monza.it.

In casi di urgenza è inoltre possibile chiamare la centrale della polizia locale.

V.M.