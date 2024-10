I fondi per il progetto del metrò: "Il cantiere è ancora lontano"

Il metrò incassa il denaro che mancava per il nuovo progetto di fattibilità, "ma il cantiere non è certo dietro l’angolo". La metrotranvia da Cologno a Vimercate riparte daccapo. "Ci rendiamo conto che dire alla gente che è stato fatto un passo avanti rischia di sembrare fuori luogo – spiega il sindaco Francesco Cereda – . Ma senza questo passaggio l’infrastruttura sarebbe rimasta al palo. L’abbiamo sbloccata".

Arriva così alla fine la lunga impasse sui soldi per pagare lo studio tecnico-economico: 1 milione l’hanno messo i comuni coinvolti nella tratta (ci sono anche Brugherio, Agrate, Concorezzo e Carugate) "e la differenza di 1 milione e mezzo con la delibera di Palazzo Marino se la sono accollata Milano (583mila euro) e la Regione". L’accordo è arrivato in giunta nel capoluogo lombardo la scorsa settimana, il semaforo verde all’impegno economico ha rimesso il dossier sul binario giusto. "L’opera sconta le lungaggini all’italiana e il fatto che siamo dovuti ripartire – aggiunge il primo cittadino – ora ci aspetta un incontro a Roma con Matteo Salvini. In un summit informale, a giugno, a Concorezzo, il ministro ci ha promesso un tavolo per cercare le risorse necessarie". Il problema sono sempre i soldi: il primo intervento che sembrava cosa fatta fu bocciato dal Cipess per i costi "e il progetto appena finanziato servirà proprio per partecipare a bandi, a caccia di fondi".

Il sogno del ferro non può più attendere, da 40 anni promette di essere un fattore di sviluppo per la Silicon Valley lombarda, dove le speranze di vederlo realizzato si assottigliano di anno in anno. Ci credono ancora, invece, le amministrazioni che hanno riportato l’infrastruttura nell’agenda politica della Regione. "Finalmente andiamo nella direzione di stendere un programma definitivo che il territorio aspetta da tempo – dice il consigliere regionale dem Gigi Ponti – l’obiettivo è portare la qualità e le prestazioni del trasporto pubblico da Milano alla Brianza". La definizione del progetto "grazie agli studi di MM dovrebbe concludersi entro il 2025 – anticipa Ponti –. Mi auguro che si riesca a fare sintesi delle istanze dei Comuni della tratta e che una volta arrivato a Roma, il tracciato sia validato e sostenuto".