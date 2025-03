I docenti e gli allievi si sfidano in un contest all’insegna di soul e blues

Un pomeriggio tutto dedicato alla musica soul, al rhythm & blues, al rock e alle sonorità degli anni ‘60 e ‘70, tra riletture di brani celebri e pezzi inediti scritti guardando a quei generi. È l’evento “Clap & Win 2025“, che si terrà domenica dalle 14 in avanti al Bloom di Mezzago.

Sarà una festa organizzata dalla Fondazione La Nuova Musica, un contest che vedrà sfidarsi le band che frequentano la Ricordi Music School nelle sedi di Milano e della provincia: protagonisti sul palco di via Curiel saranno gli insegnanti e gli allievi della scuola, in gara fra loro. Proporranno arrangiamenti e cover, ma anche pezzi originali prodotti in classe durante l’anno. Filo conduttore e ispiratore saranno il soul, il rhythm and blues e il rock degli anni Sessanta-Settanta, in una no-stop di oltre 5 ore di musica. "Negli anni - raccontano gli organizzatori - tantissimi giovani si sono cimentati su questo palco e possiamo dire, con grande orgoglio, che molti di loro oggi sono diventati dei professionisti nel mondo della musica".

L’ingresso è libero. La sera, alle 20.30, tra le poltroncine rosse di BloomCinema si potrà invece vedere il film "Luce" di Silvia Luzi e Luca Bellino.

F.L.