I disegnatori ’duettano’ con una band, anche i fumetti fanno musica

Disegnatori, illustratori, esperti di fumetti e musicisti, tutti assieme per un incontro-spettacolo fatto di parole, canzoni, musica e sessioni di live painting a tema. È l’evento “Nuvole & Note“, che si terrà oggi alle 19 nella Sala Picasso del teatro Binario 7, in via Turati a Monza. Protagonisti saranno fumettisti ed esperti di comics come Luca Enoch, Antonio Serra, Lola Airaghi, Alberto Casiraghi, Luigi Bona, Marco Manini e Massimo Giacon, che parleranno delle contaminazioni tra mondo musicale e realtà del fumetto. Ad arricchire la serata ci saranno gli interventi sonori della Banda Putiferio: il gruppo brianzolo proporrà alcune sue canzoni legate a progetti in cui ha collaborato con diversi fumettisti. Non mancheranno artisti che disegneranno dal vivo durante lo spettacolo. L’ingresso è libero. Fino a domenica 26 si potrà visitare la mostra “Nuvole e Note“, allestita al Binario 7 con cover di dischi realizzate da grandi autori del fumetto.

F.L.