I cori, la Fanfara e l’orgoglio delle penne nere

I canti alpini, di montagna e della tradizione popolare, il racconto dell’impegno in missione in Afghanistan, la sfilata delle penne nere per le strade del paese al suono della Fanfara e il battesimo della nuova sede. Alpini macheriesi in festa nel fine settimana per i 52 anni di vita e attività sul territorio delle penne nere. Sono tanti gli appuntamenti messi in campo dal Gruppo Alpini Macherio, in collaborazione col Comune: si comincerà domani alle 16 nella sala mostre della Curt del Cagnat di via Roma con il generale Marcello Bellacicco che racconterà il suo libro “Noi ci abbiamo creduto - Diario di sei mesi di missione in Afghanistan“. Alle 21, sul palco del cineteatro Cinepax di via Milano, concerto del coro alpino seregnese “Il Rifugio“ (nella foto), che proporrà canti popolari e canti degli alpini. Domenica alle 8.45 le penne nere si ammasseranno in via Grandi, dove alle 9.15 ci sarà l’alzabandiera, seguito da una sfilata per le vie del paese accompagnata dalla Fanfara Alpina di Asso. Dopo la messa, alle 11.30 altra sfilata fino al monumento ai caduti di via Italia e alle 12.30 inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini. Ingresso libero a tutti gli eventi. La storia degli alpini, dalla fondazione ai giorni nostri, sarà poi al centro di una serata che si terrà venerdì 26 a Sovico al centro culturale teatro OppArt: alle 21 quelle vicende verranno narrate in modo curioso e originale nello spettacolo “Il cappello alpino racconta“, con la partecipazione del coro Lo Chalet del Gruppo Alpini di Arcore. L’iniziativa è promossa insieme a Pro Loco e Comune per festeggiare i 95 anni del Gruppo Alpini Sovico.

F.L.