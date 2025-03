I comici di Zelig e Colorado. Risate benefiche al Villoresi

Serata benefica al teatro Villoresi con i comici di Zelig e Colorado Café. È “Sissi sorride e aiuta“ la serata che vedrà ospiti Giovanni Cacioppo, Marco Della Noce, Mikolas e Francesco Rizzuto, domani alle 20.45 a Monza, invitati dall’Associazione Sissi, per raccogliere fondi destinati all’istituzione di una borsa di studio da 20mila euro per la ricerca oncologica all’Università Bicocca, dipartimento di Medicina e chirurgia di Monza.

La serata in allegria a scopo benefico con i comici Tv è giunta alla sesta edizione, sempre sold out. Ma per la prima volta l’associazione finanzia un ricercatore. "La borsa di studio e il relativo bando – sottolinea Gianbattista Pini, presidente dell’Associazione Sissi – si inserisce nel progetto Borse di studio ricerca e cura-Tumori di genere". Il bando è volto a incentivare avanzamenti della conoscenza dei meccanismi molecolari e dei fattori pridittivi di risposta e sopravvivenza delle pazienti con tumori alla mammella, all’ovaio e all’utero. Il bando prevede una borsa di studio per 12 mesi da settembre, i candidati, massimo 40 anni, dovranno avere già conseguito la laurea in Medicina e avere esperienza di ricerca clincia e qualifica post laurea (specializzazione o dottorato di ricerca). Tutor del progetto sarà la dottoressa Marina Cazzaniga, direttrice della Clinica universitaria Centro ricerca di fase 1 di oncologia del San Gerardo. L’aggiudicatario lavorerà all’Irccs di Monza.

L’associazione Sissi (senza scopo di lucro) nasce nel 2016, per volontà di un gruppo di amici, in nome di Silvia Allegri (Sissi), scomparsa prematuramente a causa di una malattia oncologica. Per ricordarla, l’associazione si dedica alla raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica e di tutti gli enti e persone che ogni giorno contribuiscono alla lotta contro il cancro. Per farlo, promuove eventi ludico-ricreativi in Brianza. Nel corso degli anni ha donato 22 televisori, sistemazione del giardino e vari impianti all’Hospice Santa Maria delle Grazie, di Monza, un fibroscopio e un ecografo all’Istituto tumori e molto altro.

Francesco Rizzuto ormai da anni si presta per questa causa benefica: "Sposate il Progetto di Sissi – raccomanda – e poi gli artisti saranno di grande calibro".

Info e prenotazioni: 347 4762095. Biglietto: 20 euro.