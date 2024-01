I brianzoli più ricicloni dell’intera provincia

Con il 91,2% di differenziata ha superato di oltre 10 punti la media provinciale, conquistando la migliore performance della zona, ed è salito direttamente sul podio di Legambiente tra i “Ricicloni”: Usmate Velate gonfia il petto per il traguardo raggiunto nel 2023. "Un riconoscimento all’impegno che famiglie e imprese mettono quotidianamente nel separare i rifiuti - dice il sindaco Lisa Mandelli -. Da anni il Comune è un’eccellenza in questo campo, la nuova graduatoria ci conferma ai massimi livelli e sottolinea l’attenzione alla natura e al territorio che coinvolge i nostri concittadini". Il traguardo arriva nel trentesimo compleanno del dossier che l’associazione ha lanciato nel 1993 "per monitorare l’evoluzione della gestione rifiuti, oggi punto di riferimento per tutti, a cominciare dalle istituzioni".

Bar.Cal.