I big dell’atletica leggera ospiti del Panathlon

Largo ai giovani, ma non solo. Perché tra i praticanti dell’atletica leggera in Brianza c’è anche Oscar Iacoboni, 87 anni. Il podista di Senago ha infatti partecipato alla 14esima edizione del circuito Cross per tutti, articolato in sei tappe. A spiegare questo dettaglio è stato Felice Delaini, presidente della società Euroatletica di Paderno e promotore della stessa manifestazione. Delaini è stato uno tra i numerosi protagonisti della serata “Il talento corre, marcia, salta e lancia”, ospitato dal teatro Binario 7. Federico Gerosa, presidente del Panathlon Club Monza, ha organizzato il tutto con l’aiuto dei suoi collaboratori. Grazie a loro questo appuntamento dedicato all’atletica è stato un successo. Tra gli spettatori c’era anche Francesco Panetta, campione mondiale sui 3mila metri nel 1987 ed europeo nel 1990. Luca Barzaghi, presidente del Comitato Lombardo Fidal, ha ricevuto il Premio Fair Play. Ma sul palco a ricevere riconoscimenti sono state le principali società del settore.

L’elenco dei premiati comprendeva anche un atleta emergente come Matteo Sioli. Sioli, classe 2005, ai campionati europei indoor ha vinto il bronzo. Il suo record è 2.29. "Il prossimo muro da abbattere – ha spiegato – è quello dei 2.30". "Fondamentale – ha riconosciuto Barzaghi – è la serenità con la quale questi ragazzi affrontato sfide così importanti".