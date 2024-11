Guerra all’alta velocità . Briosco installa quattro totem. Controlli e multe in arrivo

L’amministrazione comunale brioschese corre ai ripari per l’alta velocità con cui mezzi sfrecciano per le vie del paese e della frazione. Non solo: nel comune brianzolo nei prossimi giorni verranno posizionati dei totem per sanzionare gli automobilisti non in regola con revisione e con assicurazione.

"In questi giorni verranno collocati quattro totem predisposti per contenere postazioni mobili per il rilievo della velocità ed altre infrazioni quali revisioni e assicurazioni – spiega il sindaco Antonio Verbicaro – Si tratta di presidi necessari per ridurre, lungo alcune strade provinciali, l’alta velocità. Naturalmente lo scopo non è quello di fare cassa ma è quello di prevenire pericoli dovuti al mancato rispetto dei limiti. Ogni decisione circa gli orari ed i luoghi dove predisporre il rilievo sarà disposta in modo riservato dal comandante della polizia locale". Due dei quattro dispositivi di controllo verranno collocati sulla SP 102 Giussano-Fornaci, nel tratto di via Verdi: uno sarà all’altezza dell’attuale semaforo, l’altro all’altezza del cimitero. Altri due totem sulla SP 155 Carate-Veduggio, conosciuta in paese come via Pascoli, uno all’altezza del campo sportivo e l’altro in prossimità della Madonnina sulla direttrice Carate-Briosco. Conclude il primo cittadino di Briosco: "Sono molte le segnalazioni riguardanti l’abuso della velocità e faremo il possibile per realizzare gli interventi necessari per contenere il pericolo, ma vogliamo ancora credere nel buonsenso e nell’equilibrio di chi si pone alla guida di un mezzo. Una decisione maturata nel tempo a fronte di troppi esempi di alta velocità".

Son.Ron.