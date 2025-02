Guardia medica, numeri da record. Ventiseimila chiamate in 140 giorni: "Così non intasiamo gli ospedali"

Si chiama Centrale Unica ed è un triage sanitario, un nuovo modello organizzativo per la guardia medica in Asst Brianza. Oggi chi telefona al numero dedicato in serata e nei weekend, cioè a quando non ci sono i medici di famiglia, viene indirizzato verso la soluzione più giusta: visita in ambulatorio o a domicilio, o pronto soccorso. In 140 giorni dall’apertura, dal 16 settembre al 2 febbraio, le chiamate sono state 25.961, 194 accessi al giorno in media, (98 di notte), quanto in emergenza all’ospedale di Vimercate.

Un servizio parallelo con sede a Carate ed è nelle sue stanze che ieri è arrivato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso per toccare con mano il cambiamento. "È un importante passo avanti nella riorganizzazione del servizio - spiega -. Così siamo più efficienti e accessibili e riduciamo le visite improprie al pronto soccorso". Il numero degli assistiti sale a 37.870 (+27%) se si aggiunge chi si è presentato da solo nei diversi presidi senza aver prima telefonato al 116117, il numero che invece dall’autunno scorso si deve contattare quando il proprio medico non c’è. I problemi più ricorrenti: febbre (22,6%), tosse (12,1%), disturbi gastrointestinali (8,5%). Quasi la metà dei casi, il 48,9%, è stato risolto in televisita, il 39,8% è stato inviato alla guardia medica, il 7,8% al pronto soccorso. Per quanto riguarda la continuità assistenziale pediatrica fra il 24 agosto scorso e il 18 gennaio alla centrale si sono rivolte 954 famiglie. Il picco di richieste si è registrato durante il periodo natalizio: 71 al giorno; 579 sono state le situazioni risolte al telefono, 351 le visite.

"Ai pazienti – sottolinea Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale di Asst Brianza - abbiamo messo a disposizione personale medico in grado di rispondere al bisogno, un impianto che ribadisce tutto l’impegno dell’azienda nell’attenzione al territorio". "Il progetto – aggiunge Massimo Lombardo, direttore generale di Areu, Agenzia regionale di emergenza urgenza - nasce per supportare strategie di presa in carico e cura di problematiche non urgenti, potenziando l’attività territoriale in orario diurno e la presa in carico domiciliare di persone fragili". La centrale è aperta 7 giorni su 7 dalle 19 alle 8 e 24 ore su 24 nel fine settimana. Le sedi territoriali sono 12: Besana, Lissone, Macherio, Cesano, Limbiate, Nova, Brugherio, Monza, Seregno, Seveso, Vimercate, Bellusco (solo weekend). La sede di Unica a Carate Brianza in via Mosè Bianchi ha 10 postazioni per gestire le chiamate al 116117. Oggi, sono presenti sette medici per turno.