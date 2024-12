Grafica, i capolavori sconosciuti “Da Picasso a Cézanne“ non si ferma

Aperture pure nei giorni di festa, visite guidate speciali, anche insieme ai curatori dell’esposizione che condurranno per mano a scoprire, passo passo, le opere proposte. E poi laboratori artistici per gli adulti e per le famiglie. Tante occasioni per immergersi, in queste giornate di festività natalizie e oltre, nell’arte grafica europea, quella realizzata tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra e che porta le firme di autori come Toulouse-Lautrec e Cézanne, Picasso e Kandinskij, Chagall, Mirò, Giacometti, Dubuffet, Burri e Fontana.

È quanto proporranno le iniziative di questi giorni legate alla mostra allestita nell’Orangerie della Reggia di Monza sotto il titolo “Da Renoir a Picasso, da Mirò a Fontana: 120 capolavori della grafica del ‘900“. L’esposizione permette di ammirare 120 fogli originali, in alcuni casi unici o molto rari, che raccontano l’importanza della stampa d’arte come mezzo espressivo: questo grazie alle creazioni di giganti dell’arte moderna e contemporanea, che hanno considerato la grafica uno strumento prezioso per la loro ricerca, utilizzandola a volte per le loro sperimentazioni più ardite. La mostra potrà essere visitata anche in alcuni giorni di festa, come questo giovedì, mercoledì 1 gennaio e lunedì 6. Sempre giovedì, alle 11, ci sarà una visita guidata straordinaria con le guide dell’associazione culturale Art-U. L’esperienza si ripeterà l’1 e il 6 gennaio. Giovedì 30, invece, alle 14.30 si potrà partecipare a una visita speciale in compagnia dei curatori della mostra, i critici Simona Bartolena ed Enrico Sesana, che guideranno a conoscere meglio le varie opere esposte, approfondendo le più sinificative. In questo caso è obbligatoria la prenotazione scrivendo a prenotazionimostrevidi@gmail.com.

Per chi invece vorrà cimentarsi direttamente con queste tecniche artistiche, allo stesso indirizzo mail sono già aperte fin d’ora le prenotazioni per due laboratori creativi che si terranno rispettivamente l’11 gennaio alle 16 e il 12 gennaio alle 15. Il primo, intitolato “Monoprinting - Come scoprire la mia arte“, sarà dedicato agli adulti e permetterà di sperimentare appunto il monoprinting, una tecnica che mixa pittura e stampa, per dare vita a un’opera unica in cui riversare la propria voglia di sperimentare. Il secondo laboratorio, dal titolo “Ti in-segno l’arte del ‘900“, sarà rivolto alle famiglie e accompagnerà bambini e genitori a vivere la storia dell’arte attraverso le opere a stampa, viaggiando tra la Metafisica, lo Spazialismo e l’Arte Povera e creando un’opera collettiva. La mostra è visitabile dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Resterà chiusa oggi, domani e martedì 31. Biglietto d’ingresso 12 euro, ridotto a 10 euro e a 5 per i bambini dai 7 ai 12 anni.