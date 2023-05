Gli imprenditori che resistono Il sindaco: "Siete i nostri eroi"

di Alessandro Crisafulli

Un piccolo tour, a tappe, per andare a conoscere, sostenere e valorizzare le imprese artigiane del territorio. È quello che hanno iniziato il sindaco Simone Gargiulo e l’assessora alle Attività economiche Samantha Baldo, insieme all’associazione di categoria.

"Con i vertici di APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza abbiamo incontrato alcune imprese a valore artigiano del nostro territorio – racconta il sindaco Simone Gargiulo –. Un’occasione per stringere la mano a questi imprenditori che con passione e tanta professionalità tengono alto il livello dell’artigianato brianzolo e garantiscono posti di lavoro, con fatica, ma tanta determinazione che non può che ricevere la nostra ammirazione e ringraziamento". Le imprese desiane visitate nei giorni scorsi sono: Cosbotek (specializzata da oltre 30 anni nel campo degli impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, per il settore industriale, civile e dei servizi); Desiplast (oltre 20 anni di esperienza nel settore della stampaggio di materie plastiche e realizzazione stampi per l’industria) ed Elettrica MB (attiva nel settore dell’elettromeccanica da più di 30 anni, progetta e realizza impianti elettrici industriali, quadri di distribuzione energia, comando ed automazione in tutta Italia). "Abbiamo avuto modo di reincontrare queste realtà desiane e conoscerle ancora più a fondo: tutte attività con una grande storia – prosegue il primo cittadino –. Tanto di cappello quindi a queste persone che in un momento così difficile come gli ultimi anni sono riuscite ad andare avanti, pagando i fornitori, senza perdere personale e dando l’opportunità a tanti giovani di lavorare".

"Gli imprenditori ci hanno raccontato le loro difficoltà – spiega l’assessora Baldo – noi continueremo ad aiutarli, sicuramente proporremo dei nuovi bandi per le imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria. Il nostro tessuto imprenditoriale, di Desio e di tutta la Brianza è veramente importante e dobbiamo sostenerlo". Negli ultimi anni, viste le grandi difficoltà causate dall’emergenza pandemica, sono stati numerosi i bandi promossi dal Comune per sostenere le imprese. L’ultimo bando, ad esempio, era finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili: donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori maturi over 55.