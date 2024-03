Gli eurodeputati dem in Brianza. Tour elettorale fra le eccellenze

L’Europa fa visita a Monza e Brianza. Nei giorni scorsi gli europarlamentari del Pd Patrizia Toia, Irene Tinagli e Brando Benifei hanno concluso in Brianza l’EuroTour che li ha visti impegnati in giro per la Lombardia nell’incontrare aziende, delegazioni sindacali e filiere produttive del territorio. In Brianza hanno fatto visita a tre eccellenze imprenditoriali: Eos Solutions di Agrate, lo Studio della Moda di Seregno e PizzAut di Monza. Per chi come la società informatica Eos Solutions ha da tempo accettato la sfida dell’Intelligenza Artificiale è stata l’occasione per confrontarsi direttamente con chi sull’AI ha scritto il primo provvedimento normativo approvato di recente dal Parlamento europeo; per lo Studio della Moda di Seregno invece c’è stata la possibilità di raccontare la storia di successo di un’imprenditrice determinata che, da zero, ha creato un’azienda in grado di vestire personaggi famosi del calibro di Michelle Obama, conservando un approccio artigianale. La sede monzese di PizzAut è stato invece il punto prescelto per il pranzo: da prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico rappresenta un’eccellenza per l’altissimo valore civico di ciò che promuove. "L’obiettivo è portare nei luoghi del mondo del lavoro i nostri eurodeputati, rispetto anche ad alcuni temi che hanno seguito al Parlamento europeo. Ci dev’essere sempre connessione tra governance e realtà del territorio", osserva Lorenzo Sala, segretario del Pd della provincia di Monza e Brianza. Nel pomeriggio tavola rotonda con rappresentanze sindacali e di impresa per discutere di lavoro e sviluppo. La giornata è terminata alle 18 con un incontro ad Agrate a sostegno del candidato sindaco Simone Sironi.

A.S.