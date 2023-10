Gli ambulatori chiavi in mano. Monza “regala“ all’ospedale le palazzine per le Case di comunità

Via libera all’assegnazione degli spazi per le Case di comunità di via Luca della Robbia e di via Borgazzi. Confermata la terza sede in via Solferino. A Cederna l’ambulatorio troverà casa negli spazi dell’ex supermercato di via Luca della Robbia: il Comune ha ceduto in comodato d’uso gratuito per 30 anni gli spazi alla Asst Brianza che si occuperà dell’allestimento dell’immobile di circa 660 metri quadrati, con accesso da via Poliziano. In zona via Borgazzi, invece, la Casa di comunità troverà sede alla ex sede amministrativa della Tpm (Trasporti pubblici monzesi), mentre in via Solferino sarà adibito un edificio nell’area del Vecchio ospedale San Gerardo. Saranno tre strutture sanitarie che andranno a integrare i servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali: prelievi e vaccinazioni, cure primarie e continuità assistenziale, ambulatori specialistici, prevenzione e promozione della salute, consultorio. "In tempi brevi – sottolinea il sindaco Paolo Pilotto – l’Amministrazione è intervenuta offrendo immediata disponibilità alle autorità sanitarie. Il percorso svolto tra Comune e autorità sanitarie, l’autorizzazione della Regione per modificare due delle tre sedi, l’individuazione di beni e aree comunali, mettono in collaborazione Irccs San Gerardo (oggi) e Asst Brianza (domani) con il Comune di Monza, a vantaggio dei cittadini, che troveranno nelle sedi di via Borgazzi (Ovest), Ospedale Vecchio (Centro) e CedernaCantalupo (Est), tre importanti riferimenti per la loro salute".