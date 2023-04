Si schianta ubriaco e rifiuta l’alcol test cantando “Sotto il sole di Riccione”: denunciato

Ha preso l’auto della madre ubriaco fradicio, si è messo al volante e ha iniziato a fare girotondo ad alta velocita intorno a una rotonda fino a quando si è schiantato contro un palo. All’arrivo dei carabinieri è uscito dall’auto e quando i militari gli hanno chiesto di fare l’alcol test e fornire i documenti, invece che accettare, ha iniziato a cantare “Sotto il sole di Riccione”, il tormentone estivo di Tommaso Paradiso. Per questo un ragazzo di 23 anni di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Tutto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì. Le prodezze del giovane e il successivo incidente sono state segnalate ai carabinieri da un residente di Giussano. Il ragazzo era a bordo di una Fiat Stilo di cui risulta proprietaria la madre e quando è uscito di strada ha distrutto il palo contro cui si è schiantato.

Fortunatamente, lui era illeso e l’incidente non ha coinvolto altre auto. Rifiutandosi di esibire i documenti e sottoporsi al test dell’etilometro ha costretto i militari a denunciarlo e ritirargli la patente. Dopo l’arrivo del carro attrezzi e della madre, il giovane avrebbe detto: “Ho fatto lo stupido, volevo fare due giri di rotonda”.