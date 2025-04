Giussano cade a La Spezia: tiri liberi fatali nella sconfitta 55-49

Una sbiadita Giussano ha perso in trasferta a La Spezia per 55-49. Piombate a -22, le foxes sono riuscite a recuperare fino al -4 sul 52-48 al 39’, ma sul più bello Ilaria Bernardi ha sbagliato due tiri liberi che hanno spento le velleità di vittoria. "Abbiamo disputato due gare in una - spiega il coach Alberto Mazzetti -, nella prima parte non ci siamo presentati, abbiamo subito le avversarie in lungo e in largo. Mentre loro avevano il coltello tra i denti, noi eravamo molli e arrendevoli. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione tecnica, agonistica e di cuore, che ci ha permesso di mettere in crisi La Spezia. Purtroppo nonostante la gara sia girata a nostro favore, abbiamo continuato ad avere grossi problemi ai tiri liberi. Questo ci è costato la partita". Giussano ha collezionato un 2/19 totale da tre e un 13/25 dalla lunetta: difficile se non impossibile vincere con percentuali così basse. Male a cronometro fermo Colico con 3/9 e Bernardi con 2/6. Cinica La Spezia a far pagare gli errori della formazione brianzola.

"Da quando ho preso in mano la squadra, abbiamo giocato il nostro peggior primo tempo - dice sempre coach Mazzetti -, sportivamente è giusto ammettere che le nostre rivali hanno meritato la vittoria. Noi abbiamo segnato solo 6 punti in coppia con le due straniere Marciniak (foto) e Szvjtauer, che sono state ingabbiate da un’ottima difesa. Hanno provato a mettersi in partita, ma non ci sono mai riuscite. Penso che la nostra prestazione in Liguria non sia da prendere come campanello d’allarme, deve però servirci da lezione. Nei prossimi incontri dobbiamo avere un approccio con tanta tenacia e determinazione se vogliamo avere delle possibilità di successo. Purtroppo non riusciremo a recuperare Lussignoli per il resto del campionato perché ha riportato una lesione al menisco".

