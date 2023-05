Giugno accende Monza Figuranti e artisti di strada musica, ciliegie e motori per la festa della tradizione

di Martino Agostoni

L’estate di Monza inizia già domani con il primo di giugno che dà l’avvio al mese più monzese dell’anno in cui la città festeggia in poche settimane i suoi due copatroni con decine di iniziative, eventi e incontri che proseguiranno fino a luglio.

E la bella stagione sul Lambro comincia come da tradizione con il gusto delle ciliegie della sagra di San Gerardo per poi proseguire per tutto il mese con il programma di spettacoli e appuntamenti culturali legato alla sagra di San Giovanni che raggiungerà nel fine settimana del 24 giugno il massimo della festa di Monza. “Estate in città“, la kermesse organizzata dal Comune per l’intero periodo estivo, parte con il programma del Giugno Monzese all’insegna della musica con 7 tra concerti ed esibizioni organizzate nelle prossime settimane, eventi gastronomici e di street food nei fine settimana ai Boschetti Reali, una decina di incontri culturali e serate di storia curati dalle associazioni cittadine, ma anche mercatini, sport in diretta con le sfide delle squadre monzesi nell’Eurovolley e due cene speciali: domenica 11 giugno l’ormai tradizionale Cena in Bianco che si terrà in una location ancora segreta e poi sabato 17 giugno la Cena Sotto le Stelle all’Agriparco della Fondazione Tavecchio. Confermati gli appuntamenti con la tradizione, a cominciare dal 6 giugno, giorno di San Gerardo copatrono di Monza, in cui si terrà la sagra delle ciliegie con le bancarelle allestite fin dalla mattina presto tra la piazza di San Gerardo e largo Esterle. Mentre per la festa patronale del 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, si inizia la mattina con l’appuntamento istituzionale della cerimonia di consegna delle benemerenze cittadine Giovannino d’Oro e Corona Ferrea in piazza Roma, ma non si chiuderà quest’anno con la serata dello spettacolo dei fuochi pirotecnici nel parco. L’Amministrazione comunale ha scelto una nuova iniziativa legata al tema dei fuochi con un lungo fine settimana in cui le serate del centro storico saranno animate da giochi di fuoco e artisti di strada, venerdì 23 spettacoli dalle 21 in piazza Duomo e sabato 24 il Fire show e giocolieri dalle 21 nella piazza dell’Arengario, mentre la sera di domenica 25 giugno sfilerà il tradizionale corteo storico curato dal Comitato Rievocazione Storica Monza. Nel programma di eventi di giugno in città rientra anche l’appuntamento internazionale del MiMo nel fine settimana del 16, 17 e 18 giugno, il Milano Monza Motor Show che porterà le anteprime dei migliori brand di auto e moto per le vie della città e negli spazi dell’autodromo.

Il 16 giugno inoltre torna anche la rassegna del Cinema sotto le stelle, l’appuntamento curato con Anteo Spazio Cinema che fino all’inizio di settembre proporrà il meglio dell’ultima stagione cinematografica con le proiezioni ospitate nel cortile della Villa Reale del liceo Valentini.

Tra le anticipazioni del programma di luglio di Estate in città, oltre al consueto appuntamento nelle serate estive dei fine settimana con gli artisti di strada della rassegna “Non solo clown“, ci sarà il nuovo Monza Live Sound Festival dedicato alle band amatoriali che avranno spazi per esibirsi in tutta la città. "Abbiamo pensato a una proposta culturale diffusa – ha commentato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – capace di valorizzare il talento degli artisti emergenti del territorio, dando loro modo di esprimersi e uscire allo scoperto nelle piazze e nelle strade della città. La musica è un potente strumento di aggregazione positiva per tutte le fasce d’età, ma sono soprattutto i giovani a lamentare la mancanza di un’offerta a loro misura, in spazi meno convenzionali per Monza, ma più adeguati alle loro richieste".