Anziana in bici sotto un camion. È gravissima

Lotta ancora fra la vita e la morte in Rianimazione al Niguarda la pensionata che ieri mattina è finita sotto a un camion mentre era in bicicletta in via Monte Rosa, ad Arcore. L’incidente si è verificato a un incrocio, nelle vicinanze degli stabilimenti Rovagnati, intorno alle 10.30. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto emerso da una prima ricostruzione pare che l’autista del mezzo pesante non si sia accorto della presenza della donna sulla carreggiata. Il punto sulla Provinciale è trafficatissimo. È lo stesso in cui nel 2021 perse la vita una 29enne in motocicletta, madre di due bambini piccoli. Anche per l’anziana l’impatto è stato terribile. A causa dei gravi traumi subiti, la 72enne è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso ed è stata ricoverata in gravi condizioni.

Bar.Cal.