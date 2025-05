Vimercate sotto la lente del Cnr . Sarà un “laboratorio sociale“

La città è stata scelta da Cnr e Statale di Milano per Ioop, il progetto che studia i cambiamenti sociali in Italia. L’appello del Comune: "Partecipate". Vimercate diventa così un laboratorio. Ci saranno interviste porta a porta, il campione è tra i 18 e i 74 anni. L’obiettivo "è ambizioso e di grande rilevanza pubblica – spiega l’amministrazione – costruire una moderna infrastruttura nazionale per la ricerca sociale, in grado di raccogliere dati affidabili e aggiornati su temi chiave come famiglia, lavoro, condizioni economiche, stili di vita, disuguaglianze e trasformazioni culturali".

Campi nei quali si è consumata una vera e propria rivoluzione. Le informazioni saranno "una solida base empirica a supporto della ricerca scientifica e della divulgazione di dati relativi alla popolazione italiana tra policy makers, soggetti istituzionali e società civile". I partecipanti sono stati selezionati casualmente. "I vimercatesi coinvolti hanno ricevuto una lettera personalizzata, all’interno, un Qr code e un codice di accesso per compilare il questionario online in pochi minuti e in completa autonomia – dice la Giunta –. Chi non ha ancora risposto al sondaggio sarà contattato dal team di ricerca e raggiunto da uno di loro: l’esperto fornirà supporto nella stesura e nelle eventuali fasi di registrazione".

La partecipazione è volontaria e "tutelata da elevati standard di riservatezza e pienamente conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali".

A titolo di riconoscimento per il contributo offerto, chi è stato individuato riceverà un incentivo economico sotto forma di buoni spesa, fino a un valore massimo di 25 euro al termine del primo anno di partecipazione.

Il Comune invita "chi è stato contattato a prendere parte all’indagine offrendo il proprio apporto a una ricerca di rilevanza nazionale, che fornirà informazioni utili alle istituzioni per leggere e valutare in i cambiamenti del nostro Paese".

Informazioni sul sito ufficiale del progetto: www.fossr.eu/iop.