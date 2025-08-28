Gestione segreteria. Scatta il corso

Iscrizioni aperte al corso di formazione “Gestione segreteria studio medico” in partenza il 16 settembre al Centro di formazione professionale “G. Marconi” di via De Amicis, 16 a Concorezzo. Si tratta di una delle figure ricercate con maggiore urgenza nel mercato del lavoro, che non richiede necessariamente un titolo di laurea. Il corso ha l’obiettivo di far raggiungere ai partecipanti le competenze per gestire le comunicazioni in entrata e in uscita (posta e protocollo), effettuare l’archiviazione di documenti, provvedere all’accoglienza delle persone in visita, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio, eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili, utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni.

La frequenza è obbligatoria e in presenza al centro di formazione di Concorezzo. Sono previste 88 ore di lezione, di cui 20 di informatica. Dopo il test scritto finale, verrà rilasciato un attestato di competenze.

Per informazioni e iscrizioni: cfp.marconi@afolmb.it oppure tel. 039.5787173. Il corso è gratuito per le persone disoccupate dai 16 ai 65 anni che aderiscono al programma Gol, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali, in assenza di rapporto di lavoro, percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata.

Veronica Todaro