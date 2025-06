Corso da cassiere. Iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per il corso da cassiere nella grande distribuzione organizzata con partenza entro fine giugno-inizio luglio. Il corso avrà una durata di 80 ore e si terrà al Centro di formazione professionale Terragni di Meda in via Tre Venezie 63. Al termine i partecipanti saranno in grado di gestire la cassa degli esercizi commerciali, allestire gli scaffali e le zone promozionali, assistere la clientela e utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione di informazioni. I partecipanti impareranno a utilizzare il registratore di cassa, le casse automatiche e self-service. Impareranno la normativa sul commercio di vendita e compilazione di documenti commerciali. Saranno in grado di distinguere tra vendita assistita e vendita visiva. Inoltre impareranno le tecniche di comunicazione efficace, fidelizzazione della clientela e customer care. Igiene del lavoro (Haccp e tracciabilità degli alimentari). I requisiti di accesso sono quelli previsti dal programma Gol. Il corso è infatti gratuito per chi è residente o domiciliato in Regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e 65 anni. Al termine del percorso, previo superamento del test finale con frequenza minima del 70% delle ore di lezione, sarà rilasciato un attestato di competenza. Per informazioni e iscrizioni: cfp.terragni@afolmb.it oppure tel. 0362.70147.

Veronica Todaro