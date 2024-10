Gerosa, il volontario dello sport che vive le emozioni in presa diretta

Non è mai stato un ciclista da salotto. Da giovane ha gareggiato per il Pedale Monzese e per la Ercole Gerosa Bomboniere. Per 9 anni, dal 1981 al 1989, è stato lo speaker ufficiale del Giro d’Italia. Ha ricoperto lo stesso incarico per tre edizioni della Sei Giorni di Milano, quando la classica gara su pista veniva disputata al Fila Forum. Come dire che per Federico Gerosa, classe 1960, imprenditore di professione, lo sport è sempre stato molto più di un semplice passatempo. Lo ha ribadito nei giorni scorsi partecipando a una versione breve (una cinquantina di chilometri) dell’Eroica , la gara che si corre sulle strade bianche in Toscana. Ma anche come dirigente non sta fermo un momento.

Lo sport, lui, preferisce viverlo in presa diretta. Infatti è presidente del Pedale Monzese e, dal 2021, del Panathlon Club Monza e Brianza. Adesso sta cercando di rilanciare questa associazione, un’operazione non facile in tempi condizionati dai social e dalla scarsa attrazione che i giovani provano per le realtà aggregative. Ma per fermare Federico, da poco nonno di Timotè, ci vorrebbe ben altro. Ha promosso incontri sulla disabilità, sulle discipline rotellistiche, ha coinvolto nuovi soci. Il tutto, ovviamente, come volontario totale. "Faccio questo – spiega – per passione. Penso che sia giusto cercare di interessare tutti, soprattutto i giovani, alle tematiche dello sport. Il prossimo progetto? Nel 2025 vorrei organizzare una giornata dedicata al ciclismo all’interno del Festival dello Sport".

Gianni Gresio