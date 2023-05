La pazza idea di Adriano Galliani: le partite del Monza a San Siro. L’ha chiesto al sindaco Sala

Il Monza, reduce da un brillante primo campionato in A, può andare a giocare a San Siro, quando la Scala del calcio verrà abbandonata – se mai succederà – da Inter e Milan? Per ora non c’è nulla di definito. Anzi. Siamo ancora a livello di pour parler, se non di battuta buttata lì per vedere l’effetto che fa. Eppure, dati i protagonisti dello scambio, c’è da giurare che se mai dovesse esserci uno spiraglio per concretizzare questa “idea dell’iperuranio”, ci si metterà d’impegno per farlo.

Ma da dove viene fuori questa ipotesi? A renderla pubblica sono stati ieri sera, martedì 30 maggio, sono stati il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’attuale amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. I due hanno dialogato nel corso della presentazione dell’autobiografia dello storico dirigente milanista “Le memorie di Adriano G. – Storia di una passione infinita”, scritta insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando e uscita per Piemme

“Adriano posso raccontare il contenuto della nostra ultima telefonata?”, ha detto Sala, come riportato dal portale Milan News. “Certo – la pronta replica della spalla calcistica di Silvio Berlusconi – È uno scoop perché finora la notizia non è mai trapelata”. “Adriano mi ha chiamato – ha chiuso il triangolo il sindaco – e mi ha chiesto: se Milan e Inter non vogliono più stare a San Siro, lo affitteresti al Monza?". A quanto pare l’inquilino di Palazzo Marino non ha detto no al “Condor in cravatta gialla”. Se sono rose...